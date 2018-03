Fábio Jr. ri do boato sobre casamento com Mari Alexandre

O ator e cantor Fábio Júnior riu do boato de que vai se casar com a atriz Mari Alexandre, sua namorada há aproximadamente dois meses. "E até madrinha já me arranjaram. Assim fica fácil, eu não preciso organizar nada. Só não se esqueça de me avisar o dia", disse ele, em tom de brincadeira, para sua assessora, Silmara Moraes. "Não é a primeira vez que ele passa por isso. Quando namorava a (cantora) Leila Moreno, publicaram que eles iriam se casar e que ele usaria um terno do estilista Ricardo Almeida. Na época, ele também ficou sabendo pela imprensa", revelou Silmara ao estadao.com.br. O astro parece ter se divertido com o novo boato. "Ele até me perguntou: ´Na minha agenda tem uma data reservada para isso (o casamento)?´", acrescentou a assessora. Fábio Jr., conhecido por baladas românticas que viraram trilhas sonoras de novelas, gravou seu primeiro disco solo em 1975 e no ano seguinte estreou como ator no folhetim Despedida de Casado. Um de seus trabalhos mais recentes é a regravação da música Anjo, do grupo Roupa Nova, para a trilha sonora da nova novela das sete da Rede Globo, Sete Pecados. Já a namorada do cantor, Marilei Regina Alexandre, conhecida como Mari Alexandre, trabalhou no humorístico da Record Escolinha do Barulho, mas ganhou fama nacional ao integrar o time de celebridades do reality show do SBT Casa dos Artistas.