Fabio Góes

Você lançou um álbum de estreia bastante elogiado, Sol no Escuro, em 2007, e agora vem com o segundo, O Destino Vestido de Noiva. O que rolou nesse período entre um e outro?

Trabalhei 12 anos com Ed Cortes, um mestre em todos os sentidos, mas há dois meses não estou mais com ele. Também trabalhei com a produtora de Antonio Pinto, criando trilhas para cinema e publicidade. Fiz muito pouco show, porque foi uma empreitada muito solitária.

As canções e arranjos de seus discos têm apelo pop com consistência, bem elaborados, como Marcelo Jeneci e Tulipa Ruiz fazem. Não é fácil resolver essa equação. Isso tem relação com seu trabalho em publicidade?

Não tenho o menor pudor de dizer que se pode experimentar coisas muito legais e se aprofundar com publicidade, com muitas possibilidades para se aprender. Aprendi muito com isso. Fernando Meirelles deve ter respondido a essa pergunta umas 500 vezes, mas sinto que muitas pessoas, até por preconceito do mercado, escondem esse background da publicidade.

A cantora Céu participou de seu primeiro CD. Neste, além do aval de Kassin, tem Curumin e Luísa Maita, mas você parece não fazer parte dessa turma, não é?

Somos amigos, mas musicalmente essa turma tem um processo que não é o meu. Isso pode ter até um viés antiquado na perspectiva de que música nova é estética, é conceito. Apesar de usar texturas, começo pela canção, meu processo é mais parecido com o do Jeneci. Ser comparado a ele me deixa lisonjeado.

Em algumas letras você fala muito de casa, de família. Essas canções são confessionais?

Não consigo separar minha vida das músicas. Essas letras têm muito a ver com meu momento.

O que você quis dizer com o título O Destino Vestido de Noiva?

Quando você passa por um ritual, você entende o poder dele. Esse título sai da letra de A Escolha. A sensação é de que quando você escolhe um lado, você casa com ele. O disco fala de destino, de fuga, de várias escolhas.

Como vai ser o show que você fará dia 20 no Estúdio Emme?

O primeiro disco tinha muita balada, era difícil fazer show, tive de mudar muito as canções. Este vai fluir melhor. Estou com uma banda que não troco por nada.