Fábio Barreto recebe alta e segue tratamento em casa

O cineasta Fábio Barreto, de 52 anos, teve alta hospitalar na tarde desta segunda-feira, 22, segundo boletim médico do Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na zona sul do Rio, onde estava internado desde o dia 20 de dezembro do ano passado. De acordo com o boletim, ele vai prosseguir sua recuperação ao lado da família, em casa, em regime de home care.

Barreto "ainda apresenta um quadro neurológico de inconsciência. Ele abre os olhos, mas ainda não tem interação com o meio exterior. Além disso, porta gastrostomia para alimentação e traqueostomia para segurança respiratória", diz o boletim assinado pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, que cuida do cineasta e pelo superintendente do hospital, João Pantoja.

O diretor do filme "Lula, o Filho do Brasil"sofreu um traumatismo craniano após um acidente de carro em 19 de dezembro, no bairro de Botafogo. Segundo uma testemunha sua Pajero levou uma fechada de outro carro, bateu em uma mureta e capotou. O cineasta não assistiu à estreia de seu filme nos cinemas, em 1.º de janeiro. "Lula, o Filho do Brasil" que conta a história do presidente, da vida de menino pobre em Caetés, no agreste pernambucano, passando pelo movimento sindical em São Paulo, até a eleição para a Presidência da República.

O cineasta passou por pelo menos duas cirurgias e permaneceu 46 dias internado na UTI do Copa d'Or. Em 3 de fevereiro foi para a semi-intensiva. Sua alta foi adiada por duas vezes, em função de complicações do quadro do paciente. Em declarações anteriores, o neurocirurgião Paulo Niemeyer, disse ser "impossível, através de exames, prever quando Fábio Barreto recobrará a consciência".

De acordo com o hospital, o cineasta continuará sendo acompanhado por uma equipe médica enquanto for necessário.