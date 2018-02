Fábio Barreto filma vida de Lula antes da presidência

Lula havia acabado de perder a eleição para Fernando Collor e não parava de olhar para o copo em cima da mesa, enquanto almoçava com assessores próximos. Denise Paraná estava entre eles e perguntou o que tanto Lula olhava. A resposta foi contundente. "Agora estou tomando água mineral. Mas, quando eu tinha cinco anos, bebia junto com o gado em uma poça suja de barro." Ali estava o sujeito que acabava de ganhar milhões de votos na primeira eleição direta após a ditadura militar, e media seu sucesso na vida por poder tomar um copo d´água limpo. Denise jogou fora a tese de doutorado que estava escrevendo e durante um ano fez várias entrevistas com Lula e seus irmãos. Estas entrevistas deram origem ao livro Lula, o Filho do Brasil, base para o filme de mesmo nome que o diretor Fábio Barreto começa a gravar na próxima quarta-feira, em Pernambuco. Vai mostrar a vida de Lula, de seu nascimento até a morte de sua mãe, Dona Lindu. "Exclui a história que todo mundo já conhece", diz Barreto. "Vai ser um filme sobre a relação mãe e filho", afirma Barreto. "Dona Lindu era o principal pilar afetivo e ético de Lula." Segundo Barreto, o filme começa fazendo um retrato bastante "seco" da família de Lula no Nordeste. "Não vai ter glamour nenhum. Depois mostramos a vinda para Santos, a convivência difícil com o pai, e então a mudança para São Paulo, quando Lula começa a ser feliz." Barreto também promete um filme emotivo. A missão de interpretar Lula é de Rui Ricardo Diaz, conhecido no circuito teatral paulistano, mas cuja experiência no cinema se resume a um curta-metragem. Glória Pires foi escalada para o papel de Dona Lindu. Outro momento definitivo para o presidente foi a perda da primeira mulher, Lurdes (Cléo Pires fará a personagem), grávida de oito meses. Foi em função da morte da mulher que Lula entrou para o sindicato, onde encontrou nos companheiros uma família estendida e ganhou força para se casar de novo, agora com Marisa Letícia (interpretada por Juliana Baroni). As informações são do Jornal da Tarde.