Fábio Barreto aposta em telefilmes e minisséries

O diretor Fábio Barreto, que está na Argentina gravando Donas de Casa Desesperadas, da RedeTV!, está gostando tanto da experiência de trabalhar com os hermanos da Pol-Ka Producciones, que pensa em tocar mais projetos por lá. Telefilmes e minisséries são as apostas do diretor. Para ele, o baixo custo de produção - uma vez que a moeda brasileira está mais valorizada do que a argentina - compensa a distância. Barreto quer seguir os moldes americanos, já que os EUA, há algum tempo, filmam no Canadá pelo baixo custo.