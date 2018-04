Fábio Assunção vive primo Basílio nas telonas

Depois de ter sido minissérie na TV Globo, o clássico romance do escritor naturalista português Eça de Queirós (O Crime do Padre Amaro), O Primo Basílio chega finalmente às telas do cinema, pelas mãos do diretor Daniel Filho (Dona da História e Se Eu Fosse Você). O filme conta a história da jovem Luísa, interpretada aqui por Débora Falabella, casada há três anos com o engenheiro Jorge, papel de Reynaldo Gianecchini. Jorge precisa se ausentar por uns tempos para a construção de Brasília (no livro, ele vai na verdade para o interior de Portugal). Solitária, Luísa reencontra seu primo Basílio, uma antiga paixão, interpretado por Fábio Assunção e, com ele, começa um caso de amor. Tudo "vai bem", até que a empregada Juliana (Glória Pires) descobre cartas de amor trocadas entre os dois, e passa a chantagear Luísa. A história original se passa em Lisboa do século 19 mas, no filme, ela foi transferida para São Paulo da década de 1960. Segundo o diretor Daniel Filho, a opção se deu "para ficar mais próximo do público". De acordo com Daniel, uma das maiores dificuldades com essa adaptação foi arrumar fotos ou imagens da cidade nos anos 1950 que não fossem em preto e branco. Uma cena do filme, que se passa no Vale do Anhangabaú, Centro, por exemplo, é, na verdade, uma mistura de imagens daquela década com outras, coloridas, da 5.ª Avenida de Nova York. Inicialmente, no filme O Primo Basílio, os papéis dos protagonistas seriam invertidos: Assunção faria o marido, e Gianecchini, Basílio. "Estava com medo de o Giane não conseguir ser o marido por seu ar jovial", contou o diretor. Mas o galã, atualmente na novela Sete Pecados, não se preocupou: "Resolvi isso colocando um bigode e cortando o cabelo com umas entradas de calvície", explicou o ator. Cenas picantes Apesar de ter coincidido com seu papel de protagonista na novela das oito, Assunção diz ter gostado de fazer o filme. "É a segunda vez que tenho contato com Eça de Queiroz. Só fiquei triste porque tive de filmar correndo, em um mês, para depois me afogar na Bahia", brincou, sobre uma das primeiras cenas da novela Paraíso Tropical. Colega de elenco de Assunção na novela, Glória Pires confessou que não foi fácil fazer a preparação para o papel da empregada Juliana. "Foi um processo doloroso fazer, ficar feia", contou. O triângulo amoroso formado por Luísa, Jorge e Basílio fez com que Débora Falabella tivesse de protagonizar várias cenas picantes. Apesar do constrangimento inicial, a atriz diz ter "se acostumado" às cenas de nudez e sexo. Na coletiva concedida à imprensa, Gianecchini e Assunção disseram ainda que a vergonha só não tomou conta pois tudo foi "bastante encenado e coreografado". Por conta dos problemas nos aeroportos do País, o elenco veio de ônibus divulgar o filme em São Paulo. Disseram ter se divertido, sentindo-se "quase numa excursão". Ao final do dia, porém, a produção teve de contratar um jatinho para levar Glória, Gianecchini e Fábio de volta, pois os três estão atualmente em novelas da Globo. A estréia de O Primo Basílio está prevista para o dia 10 de agosto.