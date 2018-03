Fabio Assunção é afastado do elenco de 'Negócio da China'

O astro global Fábio Assunção é afastado do elenco da novela das seis Negócio da China, a pedido do próprio ator, conforme comunicado divulgado pela Rede Globo na tarde desta quinta-feira, 13. Veja também: Fábio Assunção é preso acompanhado de traficante Fábio Assunção faria o papel do vilão Dodi em 'A Favorita' Leia a íntegra do comunicado: "Em respeito à admiração pessoal e profissional que todos nós da TV Globo temos pelo Fábio Assunção, estamos aproveitando uma mudança na trama de Negócio da China para liberá-lo para cuidar de problemas pessoais. Esperamos que ele volte logo. Reproduzimos abaixo a nota encaminhada pelo ator. "Em respeito ao enorme público que acompanha a minha trajetória profissional, aos colegas que tanto prezo e a imprensa, informo que por motivo de saúde, deixo por prazo indeterminado a novela Negócio da China. Meu carinho a todos e meu pedido que respeitem esse momento de luta, preservando minha família. Que Deus ilumine meus passos na minha recuperação e com a confiança de que o mais breve possível estarei de volta para esse público que tanto amor me dá". Envolvimento com drogas Em fevereiro deste ano Fábio Assunção desistiu de participar do elenco da novela A Favorita antes mesmo de a novela estrear, em junho, com a trama armada pelo estreante no horário nobre, o autor João Emanuel Carneiro, de 36 anos. O ator faria o vilão Dodi, que tem arrebatado as fãs da trama com a interpretação do ator Murilo Benício. Era o início das complicações em sua vida. Isso ocorreu após a prisão do galã global dentro de um flat, em São Paulo, por estar acompanhado de um traficante, em 25 de janeiro. À época, Assunção foi detido para averiguação pela Polícia Federal, prestou depoimento e foi liberado. Seus familiares confirmaram que o ator fazia tratamento contra o vício de cocaína. Paraíso Tropical, de Gilberto Braga foi a última novela em que Fábio Assunção atuou, contracenando com Alessandra Negrini, que interpretava as gêmeas Paula e Taís. Ele fazia o personagem Daniel, o mocinho da história, casado com Paula, a gêmea do bem. A novela em que prostituta Bebel (Camila Pitanga) e o vilão Olavo (Wagner Moura), roubaram a cena dos protagonistas, terminou em setembro de 2007. Fábio Assunção pediu afastamento de A Favorita para resolver problemas pessoais. Mas os problemas voltaram a surgir quando o ator voltou à ativa em 6 de outubro, como protagonista da novela das seis Negócio da China, de Miguel Falabella. Ele fazia o papel de Heitor, o marido da personagem Lívia, da ex-BBB Grazi Massafera. Fábio Assunção deixou de comparecer por duas vezes ao programa de Ana Maria Braga e em 28 de outubro desmaiou durante a gravação de uma externa de Negócio da China, fato justificado pela emissora como queda de pressão após muitas horas de trabalho e má alimentação.