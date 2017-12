Fábio Assunção deixa elenco da próxima novela da Globo

O ator Fábio Assunção que faria o papel do vilão Dodi, na novela das oito da Rede Globo, Juízo Final, desistiu de participar da trama de João Emanuel Carneiro. O autor, que já escreveu Cobras & Lagartos e Da Cor do Pecado, faz sua estréia no horário nobre da emissora. O galã global alegou que vai resolver problemas pessoais e a Globo aceitou prontamente, mas ainda não definiu substituto, segundo a assessoria da emissora. Nenhuma cena foi gravada, ninguém gravou ainda. O ator já havia feito leitura do texto da novela com o diretor Ricardo Waddington e as atrizes Claudia Raia e Mariana Ximenes. Fábio Assunção foi detido para averiguação no último dia 25 de janeiro pela Polícia Federal. O ator estava acompanhado de um traficante, que foi preso dentro de um flat da capital. Familiares do ator confirmaram que Assunção faz tratamento contra o vício de cocaína e já haviam denunciado o traficante porque o criminoso oferecia drogas ao ator toda vez que vinha a São Paulo. Fábio Assunção foi levado para a Superintendência da Polícia Federal na Lapa, onde prestou depoimento como testemunha por cerca de duas horas e depois foi liberado. Insuportável Fábio Assunção ficou no topo da enquete promovida pela Agência Estado entre os principais fotógrafos de celebridade. A intenção era saber qual era a estrela mais simpática e qual a mais insuportável. Assunção recebeu o título de mais insuportável.