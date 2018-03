Fabio Assunção deixa a novela 'Negócio da China' Fabio Assunção está fora da novela Negócio da China, na TV Globo. O ator enviou um comunicado à equipe pedindo seu afastamento. "Em respeito ao enorme público que acompanha a minha trajetória profissional, aos colegas que tanto prezo e à imprensa, informo que, por motivo de saúde, deixo por prazo indeterminado a novela... Que Deus ilumine meus passos na minha recuperação." Para dar continuidade ao triângulo amoroso criado na trama por Miguel Falabella, entra em cena o ator Thiago Lacerda, que disputará o coração de Lívia, personagem de Grazi Massafera, e baterá de frente com o galã português Ricardo Pereira. As informações são do Jornal da Tarde.