FAAP comemora 50 anos com duas exposições

O cinqüentenário do Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (MAB-Faap) começa a ser comemorado em setembro. No domingo, 12, a partir das 19h, serão inauguradas as duas exposições que agregam história e interatividade, somente para convidados. O público poderá ver as mostras a partir da terça, 14.

"Tékhne" revisita as principais mostras de arte tecnológica do MAB, além de apresentar obras inéditas. Multimídia, a exposição mostra as cinco principais mostras de tecnologia realizadas pelo MAB-Faap entre 1964 e 1986, pioneiras no Brasil.

A mostra "Tékhne" reúne obras de artistas como Carmela Gross, Regina Silveira, Cildo Meireles, Moysés Baumstein, Otavio Donasci, Nelson Leirner, entre outros. Já do Núcleo Contemporâneo participam artistas como Amélia Toledo, Ana Maria Tavares, Caetano Dias, Rejane Cantoni e Leonardo Crescenti, luiz duVa e Lucas Bambozzi.

"Memórias Reveladas" resgata o processo de construção da faculdade de artes plásticas e trás uma homenagem aos artistas que contribuíram para sua consolidação. Nomes que fazem parte da história da arte brasileira passaram pela Faap, como Julio Plaza, Walter Zanini, Leda Catunda, Sergio Romagnolo, Jac Leirner, Felipe Chaimovich, entre muitos outros.

A concepção das exposições começou quando a Faap criou seu Centro de Memória, tendo como coordenadora de pesquisa Denise Mattar.

Para garantir a reconstituição histórica, foram coletadas fotos, documentos, cartas, fichas de professores e alunos, e de exposições e peças de teatro. A pesquisa resultou na publicação de três livros que completam as comemorações: "Arte Brasileira: 50 exposições do MAB-Faap", com textos das críticas de arte Angélica Moraes e Fernanda Lopes, "Teatro Faap - A História em Cena", escrito pelo crítico de teatro Valmir Santos, e "Memórias Reveladas - A atuação cultural da Faap", que traz a cronologia da construção do Museu de Arte Brasileira.

Museu de Arte Brasileira (MAB-FAAP), R. Alagoas, 903 - Higienópolis. "Tékhne" - de 14/09 a 14/11. "Memórias Reveladas" - de 14/09 a 12/12. Sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h.