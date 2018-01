FAAP APROXIMA PÚBLICO E ARTISTAS As facas e catacumbas que nortearam a realização das obras de Thiago Honório e Henrique César, artistas que participaram do Programa de Residência Artística da FAAP na Cité des Arts, em Paris, são o tema do encontro promovido pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), amanhã, às 12h30. A intenção do evento é aproximar artistas contemporâneos do público mais apaixonado. Artistas ganham a oportunidade de detalhar as experiências vivenciadas ao longo dos seis meses em que estiveram em residência. A 44ª. Anual de Arte está na Faap até 10 de fevereiro, das 10h às 20h ( sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h).