Faap abre projeto de residência A Residência Artística da Faap (Fundação Armando Álvares Penteado), localizada no Edifício Lutetia, centro de São Paulo, recebe inscrições de artistas estrangeiros ou residentes em outros Estados que estejam interessados em desenvolver projetos de artes visuais na capital paulista. As atividades devem ocorrer entre os dias 1.º de agosto e 10 de dezembro de 2011. A residência tem capacidade para receber, simultaneamente, até dez artistas, nos apartamentos individuais. Os interessados devem encaminhar o projeto que pretendem desenvolver em São Paulo, documentos e ficha de inscrição. Mais informações no site www.faap.br/residenciaartistica.