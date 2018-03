Fã pede noiva em casamento no painel de 'Alien' na Comic-Con

O diretor James Cameron e a atriz Sigourney Weaver foram surpreendidos neste sábado, 24, durante o painel que celebrava o clássico Alien, o oitavo passageiro (1979) quando um fã pediu a namorada em casamento durante a Comic Con International: San Diego 2016. O evento é considerado um dos principais de cultura pop no mundo.

A noiva disse "sim" ao pedido. James Cameron rapidamente desejou: "Que vocês sejam felizes e tenham muitas crias".

O diretor e Sigourney Weaver estavam acompanhados de outros membros do elenco, incluindo Lance Henriksen, Michael Biehn, Paul Reiser e Bill Paxton.

No painel, foram feitos comentários sobre o próximo filme Alien, que terá o comando de Neill Blomkamp, que dirigiu Distrito 9 e Elysium. Embora não tenha sido oficialmente anunciado, foram revelados planos de a sequência contar com o Weaver no papel principal.