Fã obsessivo é acusado de perseguir Miley Cyrus

Mark McLeod, que disse à polícia que está secretamente comprometido com a cantora de 16 anos, foi acusado de tentar atacar a estrela no set de seu último filme da Disney, "The Last Song", na ilha Tybee, próximo de Savannah, Geórgia.

Cyrus ficou famosa nos últimos anos por atuar na minissérie Hannah Montana, da Disney, sobre uma estudante adolescente que tem uma vida secreta de popstar.

Em junho, McLeod foi preso pela polícia da ilha Tybee sob acusação de conduta ilegal e obstrução quando tentou passar pelo perímetro de segurança do set, informou o jornal New York Dauly News.

(Por Belinda Goldsmith)