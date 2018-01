Fã do apresentador de 'American Idol' é detido com faca nos EUA Um homem armado com uma faca, suspeito de perseguir Ryan Seacrest, o apresentador do programa de televisão "American Idol", foi parado por seguranças nesta sexta-feira nos estúdios da E! e se entregou à polícia, disse a emissora de televisão a cabo em seu site na Internet.