Fãs de Lennon se reúnem em NY para homenagear cantor

Dezenas de fãs se reuniram nesta sexta (9), no Central Park, em Nova York, para recordar o cantor John Lennon, que, se vivo, estaria festejando seus 75 anos, uma homenagem simples, mas emotiva. Lennon nasceu em 9 de outubro de 1940 em Liverpool, na Inglaterra. Conhecido por seu ativismo pacifista, foi assassinado diante de seu prédio, perto do parque nova-iorquino, em 8 de dezembro de 1980.

Os fãs levaram fotos e flores e cantaram os maiores sucessos dos Beatles acompanhados por seis músicos. Esta homenagem espontânea aconteceu três dias depois que cerca de 2.000 pessoas fizeram uma corrente humana no Central Park para formar o signo da paz, depois de convocadas pela viúva do artista, a artista japonesa Yoko Ono, em uma tentativa de quebrar o recorde do Guinness. Mas a marca não pôde ser batida, já que eram necessárias ao menos 5.000 pessoas.