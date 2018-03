F-1 contraria queda de ibope da Globo

a estreia The Bachelor - Em Busca do Grande Amor, na RedeTV!. No ar, às 23h.

O Gloob enfim começa a ganhar alguma relevância no Ibope. Detetives do Prédio Azul (DPA), produção da Conspiração criada para o canal desde o início de suas operações, alcançou um honroso primeiro lugar entre as crianças na audiência da TV paga no último dia 31, entre 19h e 19h15.

Na audiência consolidada do mês, DPA ficou em 3º lugar na preferência infantil, e levou o Gloob ao ranking dos dez canais pagos mais vistos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Convém destacar que o Gloob foi um dos canais que mais se deu bem com o reposicionamento de canais da NET, maior operadora do País. Sua localização passou a ser entre o Discovery Kids e o Cartoon, campeões de audiência da TV paga.

Saudades de The Osbournes? Sharon, a senhora Ozzy, anunciou anteontem, no VMA, da MTV, que a família vai fazer uma nova temporada do reality show com o roqueiro. É coisa para 2015.

O filme Tarja Branca - A Revolução que Faltava foi liberado para ser exibido em qualquer lugar do mundo, inclusive via iTunes (onde já é o documentário vais visto), para 39 países. Em dezembro.

Produção da Maria Farinha Filmes em parceria com o Instituto Alana, Tarja Branca foi premiado na categoria Melhor Documentário no Brafftv - Brazilian Film & TV Festival of Toronto.

A Vaga, série da O2 Filmes para a HBO, sobre a rotina de treinamento de atletas olímpicos, estreia dia 11 de dezembro.

Mariana Ferrão substitui Sandra Annenberg no Como Será? deste sábado. A titular se ausentou em razão de um acidente doméstico.

Contagem regressiva. Miguel Falabella assina a letra de Território do Corpo, canção de Ricardo Leão que Kain Hils, Maria Bia, Corina Sabbas e Lilian Valeska cantam no final do episódio de hoje de Sexo e as Negas. A série vai até dezembro e o autor, contrariado com as acusações de racismo, já avisou que não tem disposição para fazer uma 2ª temporada.