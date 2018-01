Ezra Miller diz o que aprendeu ao atuar em 'Precisamos Falar Sobre o Kevin'

Perturbador - é a palavra usada com mais frequência para definir o longa de Lynne Ramsay que estreia hoje, Precisamos Falar Sobre o Kevin. Interpretado por Ezra Miller, de 19 anos, Kevin é filho de Tilda Swinton e John C. Reilly. Tilda faz Eva, que mora sozinha e logo no começo pinta a casa e o carro de um vermelho berrante. Maltratada nas ruas, ela tenta recomeçar a vida com um novo emprego e vive temorosa, evitando as pessoas. Eva tem uma relação particularmente complicada com o ex e com o filho primogênito. Mesmo assim, é duro para o pai e a mãe aceitarem o que Kevin fez. Simplesmente, ele provocou um massacre na escola. Como reagem os pais de um serial killer?

A entrevista com Ezra Miller foi feita por telefone. Até como brincadeira, o repórter começou com uma pergunta bem informal. Bom-dia (devia ser de manhã em Nova York), Kevin, como você está? A resposta de Miller: "Bom-dia, mas quero lhe dizer que Kevin não está mais aqui. Consegui me desvencilhar dele. Não foi um processo fácil e ele me atormentou durante algum tempo, mas Kevin é o tipo do papel que desafia um jovem ator. Se você leva essa profissão a sério, se não pretende ser só mais uma celebridade, nada melhor que o corpo a corpo com alguém que seja bem diferente de você".

E ele é? "Felizmente, sim. Kevin foi um personagem muito bem escrito, mas, ao ser escolhido por Lynne (Ramsay) para o papel eu tive o privilégio de ter um período para 'entrar' no personagem. Conversei muito com Lynne, com Tilda (Swinton). Outro ator talvez preferisse se manter longe de Tilda, um pouco porque ela, pelo que sua persona representa, pode ser intimidadora, mas também porque a distância ajudaria a expressar a distância de Kevin de sua mãe. Mas Tilda veio do cinema alternativo e até marginal, antes de triunfar em Hollywood. Achei que valeria ter a sua percepção de Kevin, como a de Lynne. Elas foram ótimas."

Qual o grande desafio que o papel ofereceu a Ezra Miller? "Seria fácil transformar Kevin num monstro, mas com base no roteiro, e nas conversas com Tilda e Lynne, segui a jornada mais difícil. Tentei entrar na cabeça de Kevin, entender sua psicologia para aceitar o que ele faz. É bem a palavra - aceitar. Se expressasse repulsa pela conduta de Kevin, não estaria servindo ao personagem, que tem sua complexidade." E o que Ezra viu e o ajudou no processo? "Ah, desde Marlon Brando e James Dean, que são ícones do mau comportamento e da marginalidade dos jovens na tela, até os garotos de Elefante, de Gus Van Sant, que também cometem seu crime. Por que certas pessoas agem de forma diferente? Tenho a impressão que a tentativa de conhecer o outro, por mais diferente que seja, termina por nos fazer compreender e aceitar a nós mesmos."

O filme frequentou o circuito dos festivais, ganhou prêmios. "Foi outro privilégio que tive. Poderia ser só um garoto plantado na minha vizinhança, mas acompanhar o filme em eventos internacionais me permitiu conhecer pessoas e também filmes que representam outras culturas. Sou curioso por natureza, senão não seria ator, mas viajar foi o máximo, é o máximo. São portas que se abrem e que vale transpor." Ezra Miller tem um discurso muito maduro, e o repórter observa isso. "Esse é o mérito de meus pais. Embora tenham me criado numa zona de conforto, me estimularam a buscar, a aprender. Poderia ser uma eterna criança. Não sou, mas também não quero ser um velho antes do tempo."

De volta a Tilda Swinton, o que Ezra aprendeu com ela? "Tilda não é nenhuma professora, mas possui uma autoridade natural. Só de ouvi-la falar sobre Derek Jarman e como os anos de convívio com ele a marcaram, você fica com certeza de que ela é especial. Você sabe quem foi Derek? (NR - diretor inglês de filmes como Caravaggio e Edward II) Com ele, Tilda descortinou um mundo que, para um garoto norte-americano, poderia ser assustador. Contando, ela faz com que seja uma jornada de descoberta para a gente. Lynne (a diretora) e eu adorávamos ouvi-la."