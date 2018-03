Exposições revelam talentos de novos artistas em SP

Neste final de semana, exposições de novos artistas poderão ser vistas num galpão que fica na Barra Funda e que abriga as galeria Emma Thomas e Baró, e também no ateliê de Carla Chaim, em Pinheiros. Todas são grátis.

Na Galeria Emma Thomas (Rua Barra Funda, 216), Gui Mohallem, fará a primeira exposição individual no Brasil, a partir de fevereiro. Em 2008, Gui expôs a série Ensaio Para a Loucura em Nova York. O artista mostra a série de fotografias Welcome Home, que ilustra a fase atual do mineiro, de volta, após um período de solitude vivido em Coney Island (EUA).

No mesmo espaço, a Baró Galeria (Rua Barra Funda, 216) abrirá duas exposições a partir do dia 5 de fevereiro. Nas duas mostras, os artistas são estreantes. Uma é individual, Vão, de Renata Padovam. A outra, coletiva, é uma seleção de sete artistas escolhidos entre 50 que participaram de uma leitura aberta de portfólio.

Padovan irá exibir sete obras de fases diferentes da carreira e peças inéditas no Brasil. Na retrospectiva estão as instalações Adagio e Fragmentos e as fotos de Lavas. As novidades são o trabalho sonoro Void, o móvel Arquivo e as ilustrações Island e Effluxion.

Dentro da mostra conjunta, que considerou a relação com o contemporâneo na escolha das peças, os trabalhos selecionados foram de Daniel Caballero, Felipe Bittencourt, Felipe Góes, Guilherme Callegari, Rafaela Jemmene, Renata Cruz e Talita Caselato. Cada um irá mostrar na Baró Galeria uma performance, um desenho, uma foto, um vídeo, uma pintura ou uma instalação.

Entre amigos. A artista Carla Chain abre o ateliê (Rua Hermes Fontes, 167 - Pinheiros ) para os amigos e abre a mostra coletiva Hermes neste sábado, 5, a partir das 15h. Cada artista irá ocupar um cômodo.

Fazem parte da mostra no ateliê de Carla: Alexandre B, Carla Chaim e Nino Cais, Evandro Machado, Fernanda Figueiredo e Eduardo Matos, Manoel Veiga, Marcia de Moraes, Paula Almeida e Renata de Bonis. Curta, a mostra vai até o dia 12 de fevereiro. A visitação está liberada de segunda-feira à sábado das 14h às 20h. Na estreia, tocam a banda Bagda Vermouth e DJs convidados.

Artistas Sem Galeria - A Casa do Xiclet (Rua Fradique Coutinho, 1.855 - Vila Madalena) abre mostra grupal nesta sexta-feira, 4, a partir das 19h, dos artistas Maria Luisa Lobo Editore, Anne Cartault d´Olive, Adriano Amaral, Camila Alvite e Tatewaki Nio, Sidney Amaral, Roma Drumond, Osvaldo Carvalho, Luiz Rodolfo Annes e Tatiana Cavinato. Eles foram selecionados para o II Salão dos Artistas Sem Galeria, promovido pelo Mapa das Artes. A mesma mostra também poderá ser vista na Galeria Berenice Arvani entre os dias 8 de fevereiro e 11 de março.

Serviço

Welcome Home de Gui Mohallen

Onde: Emma Thomas (Rua Barra Funda, 216 - Fone: 11 - 3666-6489)

Quando: A partir de 5 de fevereiro até 19 de março

Visitação: de terça-feira a sexta-feira, das 11h às 19h; sábados, das 11h às 17h

Quanto: Grátis

Vão, de Renata Padovam e a coletiva 20 e poucos anos: portfólio

Onde: Rua Barra Funda, 216

Quando: entre 5 de fevereiro e 19 de março de 2011

Visitação: de terça-feira a sexta-feira, das 11h às 19h; sábados, das 11h às 17h

Onde: Baró Galeria

Quanto: Grátis

Hermes de Carla Chain e amigos

Onde: Rua Hermes Fontes, 167 - Pinheiros

Quando: De 5 a 12 de fevereiro

Visitação: segunda-feira à sábado das 14h às 20h

Quanto: Grátis

II Salão dos Artistas Sem Galeria

Onde: Casa do Xiclet (Rua Fradique Coutinho, 1.855 - Vila Madalena) de 05 de fevereiro a 11 de março

Quando: de 4 de fevereiro, às 19 horas, a 11 de março

Visitação: De quarta a sexta-feira, das 14 às 20 h. Sábados e domingos entre 14h e 18h

Quanto: grátis

Onde: Galeria Berenice Arvani (Rua Oscar Freire, 540)

Quando: de 5 de fevereiro a 11 de março

Visitação: de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 19h30

Quanto: grátis