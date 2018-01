Exposições para todos os gostos

A Final da Copa do Mundo é no domingo. Mas, sem o Brasil, talvez você queira esquecer um pouco o futebol. Uma ótima pedida, portanto, é aproveitar o fim de semana para ver exposições. O "É Grátis" separou cinco delas para você nem se lembrar dos sete gols que tomamos da Alemanha. Confira:

Abraham Palatnik - A Reinvenção da Pintura. Pioneiro na arte cinética no Brasil, Abraham Palatnik tem mais de 90 dos seus trabalhos expostos na mostra "A Reinvenção da Pintura", no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Como artista plástico, Abraham apresenta o uso da tecnologia com a suavidade poética com obras de muito movimento e representações do tempo em pinturas, desenhos e esculturas. Aos domingos, a entrada do MAM é de graça.

Yayoi Kusama - Obsessão Infinita. Em exposição desde maio, a "Obsessão Infinita" da princesa das bolinhas, apelido dado a japonesa Yayoi Kusama, continua atraindo muitos visitantes ao Instituto Tomie Ohtake. A maior exibição da artista já realizada na América Latina será encerrada no dia 27. São os últimos dias para conferir o mundo instável da obcecada Yayoi.

Maias: Revelação de um Tempo sem Fim - Com mais de 350 objetos da cultura maia, a exposição "Revelação de um Tempo sem Fim" apresenta um valioso acervo da civilização antiga, na Oca, no Ibirapuera. A mostra apresenta a relação dos homens com a natureza, a crença, rituais e o misterioso conhecimento astronômico dos maias. Todos os objetos em exposição são originais.

Nino Cais - Um Cais para Nino: A Imagem na Imagem. A exposição de Nino Cais apresenta uma nova visão de fotografias já vistas. A ideia é mostrar uma nova maneira de interpretar uma foto e que, dependendo do ângulo ou do seu olhar, tudo pode ter um significado diferente. Nino expõe uma nova perspectiva implantando fragmentos ou retirando elementos. São cerca de 90 obras, na maioria inéditas.

Osgemeos - A Ópera da Lua - A exposição revela o mundo da dupla osgemeos. Com diferentes técnicas de pinturas, cores e narrativas, os artistas misturam estampas, tonlidades e simbolos religiosos, com pitacos em moda e estilo. A mostra possui três esculturas, 30 pinturas e uma vídeo-instalação 3D no Galpão Fortes Vilaça, em São Paulo.

Informações:

Museu de Arte Moderna (MAM)

Onde: Parque Do Ibirapuera, s/nº - Próximo ao Portão 3

Quando: De terça a domingo e feriados, 10h às 18h. Aos domingos, a entrada é de graça.

Instituto Tomie Ohtake

Onde: Av. Faria Lima, 201

Quando: De terça a domingo, das 11h às 20h.

Oca

Onde: Parque Do Ibirapuera, s/nº - Próximo ao Portão 3

Quando: De terça a domingo, das 9h às 17h.

Paço das Artes

Onde: Avenida da Universidade, 1

Quando: De terça a sexta, das 10h às 19h, sábados e domingos, das 12h30 às 17h30.

Galpão Fortes Vilaça

Onde: Rua James Holland, 71

Quando: De terça a sexta, das 10h às 19h. Sábado, das 10h às 18h.