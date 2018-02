Exposições marcam inauguração da Biblioteca Mindlin

Duas exposições serão abertas na ocasião, uma em caráter permanente e outra temporária. A permanente chama-se "Uma Vida Entre Livros", com destaque ao casal Mindlin e sua disposição de formar uma grande biblioteca. Terá seções sobre a história do livro, desenvolvimento da tipografia, além de painéis, imagens e textos que se articulam em torno da paixão pela leitura. Já a exposição temporária, "Não Faço Nada Sem Alegria", focalizará destaques da coleção. As duas exposições têm a curadoria de Pedro Puntoni e Cristina Antunes, respectivamente diretor e curadora-chefe da biblioteca.

A Edusp também lança nova edição do catálogo-geral da Brasiliana e o inédito "Para A Tão Falada Biblioteca José e Guita Mindlin", volume organizado pela neta do bibliófilo, Lucia Mindlin Loeb, a partir de levantamento das dedicatórias recebidas pelos avós ao longo da vida.

Lucia recolheu, e reproduz, mais de 125 dedicatórias de personalidades como os poetas Carlos Drummond de Andrade e Adélia Prado, a ilustradora e caricaturista Hilde Weber, o crítico literário Antonio Candido e os escritores Erico Veríssimo e José Saramago. É um levantamento muito particular, iniciado por neta e avô em 2009. "Passamos tardes olhando e procurando dedicatórias. Infelizmente não consegui terminar a tempo de mostrar a ele (Mindlin). Mas decidi finalizar o projeto", conta a organizadora. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.