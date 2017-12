Exposições de graça às segundas-feiras atraem público

Nem parece segunda-feira. O primeiro dia da semana tem uma fila que contorna todo o Masp, onde está em cartaz a exposição de Charles Darwin. Motivo: a direção do museu trocou as terças livres pelas segundas. O ingresso de R$ 15 é substituído pela entrada franca. "Não sabia que era de graça, foi uma grata surpresa", diz a bióloga Raquel Caribé. "Mas é uma iniciativa boa, que deveria ser melhor divulgada." Raquel não era a única a não saber que o museu abria suas portas gratuitamente às segundas: todas as pessoas ouvidas pela reportagem afirmaram que descobriram por acaso. Este é o caso da revisora de textos Mariana Zanini, que soube da facilidade por um folheto. "Já tinha vindo aqui antes, mas o preço do ingresso é um entrave. E a entrada gratuita é ótima para todos nós", conta. À procura de um emprego, Mariana aproveita os intervalos entre uma entrevista e outra para conhecer a Cidade e fazer programas culturais. "Achei que iria esperar muito na fila, mas cheguei e entrei." Pela primeira vez no Masp, a estudante Bárbara Rocha veio com a escola para ver a exposição de Darwin. Ela é de Pindamonhangaba e aprovou a iniciativa. "Já pagamos a condução para cá, para ter que pagar ingresso também? Iria ficar pesado, ainda bem que não cobram nada", comentou. Opções de sobra O Masp, porém, não é o único museu a oferecer entrada gratuita num determinado dia da semana ou do mês. O JT selecionou alguns deles. Confira: Museu do Ipiranga: Todo terceiro domingo de casa mês as atrações são gratuitas. Parque da Independência, s/n, Ipiranga (11) 6165 8000. Terça a domingo, das 9h às 17h. Museu da Casa Brasileira: Todo domingo. Av. Brig. Faria Lima, 2705 (11) 3032 3727/2564 Horário: terça a domingo, das 10 às 18 horas. Casa das Rosas: Todos os dias. Av. Paulista, 37 Paraíso. Tel.: (11) 3285-6986. Horário: terça a domingo, das 10 às 18 horas. Museu da Imagem e do Som: Todo sábado. Av. Europa, 158 Jardim Europa. Tel.: (11) 3088-0896. Horário: terça a domingo, das 10 às 18 horas. Museu de Arte Moderna: Todo domingo. Parque do Ibirapuera, portão 3, s/n. Tel.(11) 5549-9688. Horário: terça a domingo, das 10 às 18 horas. Memorial do Imigrante: Último sábado de cada mês. Rua Visconde de Parnaíba, 1.316, Tel.: (11) 6693-0917. Horário: terça a domingo, das 10 às 17 horas. Acervo do Palácio dos Bandeirantes: Todos os dias. Av. Morumbi, 4.500 Morumbi. Tel.: (11) 2193-8282. Horário: segunda a sexta, das 10h às 17h. Sábado, domingo e feriado: 11 às 16 horas Arquivo do Estado: Todos os dias. Rua Voluntários da Pátria, 596 Tel. (11) 6221- 4785. Horário: diariamente, das 8 às 18 horas. Museu da Caixa Econômica Federal: Todos os dias. Praça da Sé, 111, Centro. Tel.: (11) 3321-4400. Horário: terça a domingo, das 9 às 21 horas. Museu da Justiça: Todos os dias. Palácio da Justiça: Praça da Sé, s/n, Centro. Tel.:(11) 3105-7533. Horário: segunda a sexta, das 13 às 17 horas. Museu da Língua Portuguesa: Todos os sábados. Praça da Luz, s/nº, Luz. Tel.: (11) 3326-0775. Horário: terça a domingo, das 10 às 17 horas.