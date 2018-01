Exposição traz fotos de Linda McCartney

Uma galeria de Londres abre nesta sexta-feira uma exposição de 28 fotografias feitas por Linda McCartney, a primeira mulher do famoso cantor dos Beatles. As fotos cobrem desde os anos 60, com retratos de ícones do rock, como Jim Morrison, Janes Joplin, John Lennon, Simon e Garfunkel, Mick Jagger e o próprio Paul McCartney. A exposição também traz fotos particulares da família McCartney e as últimas tiradas por Linda, no final da década de 90. A exposição do acervo é resultado do trabalho de três anos do historiador de arte James Hyman, que contou com a colaboração do ex-Beatle e viúvo de Linda. "Obviamente, estou satisfeito que isto esteja acontecendo. James Hyman, minha filha Mary e eu trabalhamos nisto por três anos, e o resultado é uma seleção sensível de trabalhos que realmente mostram a produção criativa de Linda como fotógrafa", disse Paul McCartney. "As fotografias não apenas ilustram seu talento incrível como artista, mas também como alguém que estava envolvida com a cultura de seu tempo, e não tinha medo de desafiar a si ou ao retratado", acrescentou. Linda McCartney, americana, morreu em abril de 1998, de câncer de mama. Fotógrafa e empresária Apesar de ser mais conhecida como mulher de Paul McCartney, Linda era uma renomada fotógrafa quando conheceu Paul em Londres, em 1967. Eles se casaram em 1969 e tiveram três filhos, Mary, Stella e James. Linda tinha uma filha de seu primeiro casamento, Heather. Para garantir a fidelidade ao trabalho de Linda, o 31 Studio (com o qual ela trabalhou durante toda a vida) produziu as ampliações para a exposição. Paul McCartney e sua filha Mary supervisionaram os trabalhos e deram a aprovação final. A exposição que começa nesta sexta-feira na James Hyman Gallery se estende até 19 de julho. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.