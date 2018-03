Exposição traz edição original do livro do italiano Aberta ontem, na Biblioteca Nacional, no Rio, a mostra em homenagem aos 500 anos do nascimento de Vasari reúne 110 peças do acervo da instituição, entre as quais três edições antigas de Vidas dos Artistas, livro fundador da historiografia artística. Reproduções de gravuras e tratados dos séculos 15 e 16 fazem parte da exposição, aberta de terça a sexta, das 10 às 18h; aos sábados, das 10h às 17h; e, aos domingos, das 12h às 17h, no Espaço Cultural Eliseu Visconti (Rua México, s/nº, centro). Entrada franca; o acesso deve ser feito pelo jar-dim da Biblioteca.