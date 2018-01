Exposição 'Stanley Kubrick' tem horário estendido

Sucesso de público e crítica, a exposição Stanley Kubrick chega aos seus últimos dias. Com encerramento no próximo domingo, dia 12, a mostra terá seu horário de visitação estendido. O acervo reúne mais de 500 itens utilizados pelo diretor de Laranja Mecânica, 2001 - Uma Odisseia no Espaço e O Iluminado. Entre os objetos, estão estudos de roteiro, figurinos e claquetes.

EXPOSIÇÃO STANLEY KUBRICK

MIS. Expositivo Térreo. Avenida Europa, 158, Jardim Europa, 2117-4777. 3ª a 5ª, 12h às 21h; 6ª, 12h até à meia-noite; sáb., 10h às 3h; dom., 10h às 23h (a bilheteria fecha 1h antes do término do horário de visitação). Ingresso à venda na recepção do MIS: R$ 10 ou pelo site www.ingressorapido.com.br (R$ 20). Às terças-feiras, a entrada é gratuita – www.mis-sp.org.br