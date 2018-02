Exposição sobre brasília em Madri

Para homenagear o cinquentenário de Brasília, começou ontem em Madri a exposição Brasília, 50 Anos, Meio Século da Capital do Brasil. A ideia é apresentar para o público espanhol a jovem capital brasileira - a única cidade construída no século 20 que possui o título de patrimônio cultural da humanidade da Unesco. Quem for conferir a mostra poderá ver fotos antigas e recentes da capital, conhecer as histórias de seus principais representantes - JK, Lucio Costa e Niemeyer - e, graças aos recursos multimídias, poderá também interagir com a obra do artista plástico Athos Bulcão. A exposição fica em cartaz em Madri até 7 de novembro e depois segue para Lisboa. / EFE