Exposição 'Ruído' marca retorno de Luiz Zerbini no Rio No início dos anos 80, recém-chegado ao Rio, o paulistano Luiz Zerbini frequentava a sala de ensaio da Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema. À época, além de pintar, ele também era ator e cenógrafo do grupo de teatro Asdrúbal Trouxe o Trombone. Sem expor individualmente no Rio há cinco anos, Zerbini está de volta à Laura Alvim, mas agora à galeria de arte do segundo andar, com a exposição "Ruído".