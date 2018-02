Exposição reúne tatuadores que migraram da pele para as telas

SÃO PAULO - A arte dos tatuadores pode ser vista nas ruas, gravada na pele das pessoas. Mas uma exposição que abre nesta terça-feira, 26, em São Paulo, mostra trabalhos de 32 tatuadores reconhecidos no mundo todo em telas de quadros. A mostra coletiva See Better After Waking fica em cartaz até 14 de novembro na Matilha Cultural, com entrada gratuita.

A curadoria é do grupo Good Moments Tattoo Meeting, dos artistas Leandro Jimmy e Artur Fame e o tema, o despertar para uma melhor percepção do mundo. A exposição reúne tatuadores de sete países diferentes, de todos os estilos, despertos para a produção artística fora da plataforma em que se sentem mais à vontade - a pele humana. Os artistas exibem pinturas em acrílico e aquarela, propondo um diálogo direto entre suas produções do dia-a-dia e suas pinturas.

A exposição marca a preparação para a convenção Good Moments Tattoo, que acontece em 30 e 31 de novembro, no espaço Mary Poppins, também na região central de São Paulo. "Tanto esta reunião quanto a exposição tem como objetivo celebrar a arte que envolve a tatuagem e compartilhar, com o público, a percepção que estes artistas tem do mundo, uma vez que estão deslocados de sua plataforma usual", conta Demetrio Portugal, Gerente de Projetos da Matilha Cultural.

SERVIÇO

See Better After Waking

Rua Rego Freitas, 542 - Consolação

De 26 de outubro a 14 de novembro

Terça-feira a sábado, das 12h as 20h

Entrada gratuita