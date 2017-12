Exposição reúne 26 esculturas de Salvador Dalí em Brasília

Uma exposição com 26 esculturas do artista espanhol Salvador Dalí, pertencentes à coleção de seu amigo e galerista Isidro Colt, será aberta nesta terça-feira, 15, em Brasília, na galeria da Caixa Cultural Brasília. A mostra é inédita no Brasil, e inclui desde pequenas peças até obras de grandes dimensões, de até três metros de altura. Segundo os organizadores, a exposição fica em Brasília até o dia 15 de junho, depois segue para Fortaleza, em agosto, e Recife, em janeiro de 2015.

A inauguração da exposição acontece nesta terça-feira, às 19h. A mostra tem entrada gratuita, e pode ser visitada na Galeria Acervo da Caixa Cultural Brasília, de terça a domingo, das 9h às 21h.

As obras, que Dalí fez com cera entre 1970 e 1981, fazem parte das 44 esculturas da chamada Coleção Clot, que foram adquiridas diretamente do artista espanhol. As peças exibidas gratuitamente em Brasília foram escolhidas pelo comissário artístico da exposição, Francisco Lara Mora, para quem a mostra oferece aos brasileiros a oportunidade de conhecer Dalí além do pintor surrealista.

"O panorama criado pelas esculturas selecionadas para esta exposição nos permite perceber como esse artista único e controvertido, prolífico e visionário, foi capaz de gerar uma arte perturbadora que atrai a todos", afirma Lara Mora.

Entre as obras escolhidas, figuram algumas inspiradas na mitologia clássica, na iconografia cristã e também em temas característicos da obra de Dalí, como Dom Quixote.