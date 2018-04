Exposição no Sesc Pompeia destaca efeitos da luz

Entre as instalações, há diversos aparelhos que reproduzem a forma do corpo daqueles que se arriscam a encarar as luzes. Em um laboratório, os visitantes aprendem curiosidades sobre as propriedades físicas das sombras, que também podem ser vistas em fotografias, registradas de maneira inusitada.

Ainda dá para ver impressa a sombra do perfil do próprio rosto e descobrir que objetos usados no dia a dia projetam manchas inesperadas. Oficinas, filmes e peças de teatro completam o rol de atividades. As informações são do Jornal da Tarde.

Exposição ?Sombras e Luz?. Sesc Pompeia: Rua Clélia, 93. Tel. (011) 3871-7700. De hoje até 6 de dezembro. Terça a sábado, das 10h às 21h; domingos e feriados, das 10h às 20h. Grátis. Livre.