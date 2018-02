Exposição no Rio traz obras de Lenora de Barros

As videoperformances da artista plástica Lenora de Barros estarão reunidas na exposição "Revídeo", que acontece no Instituto Oi Futuro, no Rio de Janeiro. A mostra reúne pela primeira vez todos os trabalhos da artista em vídeo, abrangendo mais de 25 anos de carreira.

O conjunto da obra reunido na exposição é pontuado pelo humor, com trabalhos sonoros, que tomam como ponta de partida a palavra escrita e falada e de fotografia. A mostra também possui obras recentes, que apontam os rumos da produção da artista.

A obra de Lenora de Barros faz parte de coleções públicas e particulares no Brasil e no exterior, como Museu d'Art Contemporani de Barcelona, Daros-Latinamerica, em Zurique, e Museu de Arte Moderna de São Paulo.

"Revídeo" - Oi Futuro (Rua Dois de Dezembro, 63, Flamengo, Rio de Janeiro). De 14 de setembro a 17 de outubro. De terça a domingo, das 11h às 20h. Entrada franca. http://www.oifuturo.org.br/