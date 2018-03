Exposição no MIS resgata história do rock brasileiro

O Museu da Imagem e do Som (MIS) celebra o mês do rock contando história. Até 5 de agosto, o espaço é sede da primeira exposição completa do Arquivo do Rock Brasileiro, projeto multimídia que recupera o rock nacional, fazendo um recorte em seu período de formação no Brasil, mais especificamente entre 1955 e 1979. A mostra reúne todo tipo de objetos que ajudam a reconstituir esses primórdios, incluindo capas de discos, filmes, livros, revistas, cartazes e até material de divulgação para imprensa. Vale ainda conhecer o acervo de fotos que o projeto conseguiu agrupar até agora, abastecido pelos fotógrafos Mário Luiz Thompson e Conceição de Almeida, além do arquivo do jornalista e fotógrafo Antônio Aguillar, figura histórica na rádio e na TV, e considerado o embaixador do rock em São Paulo. Além disso, o público tem acesso a gravações raras digitalizadas e diversas biografias, por meio de computadores. "Dos anos 80 em diante, houve um boom no rock, mas muita coisa boa precisava ser mostrada dessas três primeiras décadas", explica o músico e jornalista André Luiz Cagni, idealizador e organizador do Arquivo do Rock Brasileiro. Mantido pela Associação Cultural Dynamite (do qual André é presidente) e patrocinado pela Petrobras por meio de leis de incentivo, o projeto nasceu há cerca de dois anos com a missão de mapear e resgatar canções e músicos representativos desse período, além de publicações da época. O importante é trazer a público materiais raros, muitos deles nunca convertidos para o CD. "O projeto não tem foco comercial, mas de resgate", enfatiza o organizador. Segundo o curador do projeto, Ayrton Mugnaini Jr., jornalista e pesquisador de música popular, há outros projetos do gênero que se comportam como tentativas isoladas, mas não deixam de ser também válidos. "Nossa pretensão é mais grandiosa", reforça Mugnaini. "Estamos entrevistando pessoas, recolhendo materiais, doações. Ainda estamos no começo, mas já mostrando a que viemos." Nessa fase de captação, toda colaboração é bem-vinda. E na opinião do curador, não está sendo um processo tão difícil assim, já que o povo do rock é mais despreocupado do que o da MPB quando o assunto é a própria obra. "Conseguimos, por exemplo muitas gravações que antecedem o rock nos EUA e já trazem elementos do rock, um som de guitarra...", conta ele. Parte desse material já começou a ser disponibilizada no site do projeto, o www.arquivodorock.com.br. "Até o fim do ano, a idéia é de que mil fonogramas já estejam disponíveis no site", avisa André. E, até lá, eles devem concluir ainda a primeira fase do projeto, que inclui site e exposições. Em 2008, uma segunda etapa prevê lançamento de livro e documentário. Complementando essa exposição, o MIS programou outras atrações, como a exibição da série A História do Rock Brasileiro, e um ciclo de filmes e vídeos nacionais. Arquivo do Rock Brasileiro. Museu da Imagem e do Som (MIS). Avenida Europa, 158, 11-3062-9197, Jardim Europa. Aberto de terça a domingo, 10 às 18 horas. Ingressos a R$ 3 (sábados, grátis). Até 5/8