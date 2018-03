Exposição na China leva visitantes à era dos dinossauros Reunindo de pequenos dentes a enormes reconstituições em tamanho natural, uma exibição sobre fósseis raros de dinossauros na China está trazendo novamente à vida as criaturas que dominavam a Terra há milhões de anos. Os organizadores da exposição, no Museu de Ciência e Tecnologia de Xangai, dizem que o evento é o maior do gênero já realizado no país. Ele traz 24 fósseis e quatro réplicas em tamanho natural feitas parcialmente com restos de dinossauros -- o maior deles tem altura de um prédio de três andares. A maioria dos fósseis foi achada na localidade de Zigong (província de Sichuan, sul). Muitos estão sendo exibidos pela primeira vez, depois de serem emprestados do museu de dinossauros de Zigong. O seguro das peças custou mais de 30 milhões de Iuans (4 milhões de dólares), segundo autoridades. Além do omeissauro, um vegetariano de 10,5 metros de altura, o visitante pode examinar também uma rara cabeça fóssil do carnívoro yangchuanossauro, considerado um tesouro nacional. "Este fóssil é de um dinossauro que comia carne, e por isso o tamanho da cabeça é muito grande", explicou o palentólogo Wang Jiliang. "É claro que ele é menos conhecido e menor que o tiranossauro, mas no mundo de hoje ele deve ser o único em que o crânio fóssil inteiro está tão bem preservado." A China descobriu fósseis de dinossauros pela primeira vez em 1902, na província de Heilongjiang (nordeste). Posteriormente, o país montou o sítio de escavação de dinossauros em Zigong, considerado o terceiro maior do mundo, depois de locais no Canadá e EUA. A exposição vai até 31 de agosto, como parte de um evento maior do museu de Xangai, "O Reino Perdido dos Dinossauros", que também apresenta um documentário interativo sobre os répteis gigantes.