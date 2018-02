Exposição mostra famosos fotografados após banho

O Espaço Soma recebe, a partir desta quarta-feira, 27, a exposição I'l Be Your Mirror, do francês Thomas Dozol. A mostra reúne retratos de amigos e conhecidos do fotógrafo registrados após quinze minutos do banho, no máximo.

Entre os amigos de Dozol retratados na exposição estão a atriz Gwyneth Paltrow, os músicos Casey Spooner (Fisherspooner), Jake Shears (Scissors Sisters) e Michael Stipe (R.E.M.), cantores e personalidades que sempre aparecem glamourizados e produzidos, mas nas imagens surgem naturais.

A ideia do fotógrafo foi capturar momentos de privacidade, em que ele procura se misturar ao ambiente da pessoa retratada, sem interferir na rotina delas, para congelar um momento de autocontemplação e reflexão, explorando fronteiras da intimidade e familiaridade.

I'll Be Your Mirror já esteve em Atlanta e em Nova Iorque, onde Elton John adquiriu cinco fotografias da série. As obras expostas em São Paulo serão comercializadas e a exposição fica em cartaz até 27 de novembro, com curadoria do cineasta Diego de Godoy e produção do Kultur Studio. A entrada é grátis.

SERVIÇO

I’ll Be Your Mirror

Espaço Soma - R. Fidalga, 98 - Vila Madalena

De 27 de outubro a 27 de novembro

Terças a quintas-feiras, das 12h às 20h; sextas e sábados, das 12h à 1h

Telefone: (11) 3031-7945

Grátis