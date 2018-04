Exposição mostra cotidiano dos índios kayapó no Pará

Imagens da vida cotidiana dos índios Kayapó, em mostra no Pará. Foto: Divulgação SÃO PAULO - O Museu de História do Estado do Pará recebe a partir desta quinta-feira, 24, a exposição Nossa Terra Mebêngôkre, que mostra o cotidiano e o ambiente dos índios kayapó até o dia 18 de outubro com entrada gratuita.

Organizada pelo Museu Paraense Emilio Goeldi (MPEG), a exposição tem sete módulos que apresentam as principais características da tribo kayapó, exibindo sua agricultura, artefatos e crenças.

Os próprios índios kayapó participam da Nossa Terra Mebêngôkre com oficinas didáticas de desenho, artesanato e outras atividades.

Exposição 'Nossa Terra Mebêngôkre' exibe características da tribo indígena. Foto: Divulgação