Exposição 'Modelos como Musa' em NY analisa ideais de beleza

A mostra, que será aberta esta semana no Instituto do Figurino do museu, traça o percurso da alta moda e suas modelos desde a alta-costura do pós-2a Guerra Mundial até o grunge e o minimalismo dos anos 1990, com fotos que viraram ícones, capas de revistas, roupas, músicas e filmes para ilustrar cada era distinta.

A exposição trata do poder das roupas, da fotografia de moda e das modelos para projetar a beleza ao longo dos anos, disseram seus curadores em prévia para a imprensa.

A linha de tempo da exposição começa com os anos dourados da alta-costura sofisticada, que deram lugar aos anos 1960 e seu espírito voltado à juventude, seguidos pela era das supermodelos glamurosas que terminou no grunge, a antítese do glamour.

Essa última mudança rompeu com as concepções anteriores de beleza, deixando os ideais de hoje mais diversificados e inclusivos que em qualquer momento do passado, segundo o co-curador Kohle Yohannan.

"No final, estamos montando as peças, como que num quebra-cabeças pós-moderno", disse ele, acrescentando: "As mulheres de todas as raças e idades estão mais incluídas na cultura visual de hoje."

"Acho que esta mostra vai incentivar as mulheres a se sentirem representadas - mulheres de todos os tipos, todas as raças, todos os tamanhos", disse ele.

Escritor e historiador cultural, Yohannan é curador da mostra ao lado de Harold Koda, curador encarregado do Instituto do Figurino.

Os fashionistas provavelmente vão saborear cada nuance da exposição, mas mesmo os analfabetos em moda vão reconhecer a aristocrática Dorian Leigh, a modelo Twiggy, Peggy Moffett num traje de banho topless de Rudi Gernreich, as atléticas Cheryl Tiegs e Christie Brinkley, as supermodelos Linda Evangelista, Naomi Campbell e Claudia Schiffer, a esbelta Kate Moss e a sensual Gisele Bundchen.

Cada era da moda ilustra as transformações sociais em curso na época e que ajudaram a moldar os tipos idealizados de beleza feminina, disse Yohannan.

"Tanto quanto um mapa do estilo, (a exposição) é um mapa da história social", disse ele.

A exposição ficará aberta entre 6 de maio e 9 de agosto deste ano.