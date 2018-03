Exposição leva saga de Brasília a 4 continentes

Uma exposição a bordo do Navio-Escola Brasil, da Marinha brasileira, divulgará a saga da construção de Brasília em quatro continentes durante seis meses. A mostra A Epopéia de Brasília documenta o passado e o presente da capital brasileira com fotos da construção da cidade, em 1957, tiradas pelo fotógrafo sueco Ake Borglund, e fotos contemporâneas, tiradas pelo fotógrafo goiano Rui Faquini. A primeira parada do barco será na sexta-feira em Lisboa. A exposição visitará também Londres, Valência, Marselha, Roma, Tunis, Pireu, Alexandria, Mumbai, Cingapura, Xangai, Ichon, Tóquio, Honolulu, Long Beach, Acapulco e Cartagena. A volta ao Brasil está prevista para 15 de dezembro. Aeroportos A Marinha brasileira passou a divulgar a história de Brasília no ano passado, quando cerca de 19 mil visitantes conferiram a exposição. "A construção de Brasília é uma obra considerada por muitos como a maior epopéia do século 20 e prova da incontestável capacidade empreendedora do povo brasileiro", diz a declaração do comandante da Marinha no Catálogo da Exposição. A Epopéia de Brasília já visitou 24 países levada pela idealizadora e curadora Mercedes Urquiza, uma pioneira de Brasília. A mostra esteve nos principais aeroportos brasileiros e marcou a reinauguração do Palácio da Alvorada em 2006. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.