Exposição fotográfica faz retrospectiva da Flip

São 46 fotos em preto e branco garimpadas em uma vasta coleção. Ali estão nomes que marcaram a festa literária, como Paul Auster, Chico Buarque, António Lobo Antunes, Robert Crumb, entre outros. "Fotografar o ato da leitura é uma busca pela expressão do corpo ausente, cuja alma segue vagando nas fronteiras de mundos desconhecidos", afirma Craveiro.

Ele buscou detalhes significativos, que ganham vulto ao serem flagrados pela fotografia. "As mãos comunicam as ideias, apoiam o leitor que, solitariamente, se lança ao devaneio. O brilho dos olhos e a direção do olhar apontam para onde, talvez, siga o pensamento. A presença/ausência do corpo absorto em seus devaneios é a matéria principal e o grande desafio desse trabalho", afirma.

Mauro Munhoz, da equipe organizadora da Flip, reconhece a importância da exposição. "Em um preto e branco atemporal, as imagens dessa mostra compõem uma seleção afetiva de retratos cujas expressões traduzem a essência de uma festa literária." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.