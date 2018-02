Exposição explora ideologia e consequências de planos de Hitler para Berlim

Idealizada pelo arquiteto favorito dos nazistas, Albert Speer, a grande visão de Hitler de uma nova capital para "Germania" demandava limpeza das áreas de Berlim, cujos inquilinos deslocados foram transferidos para apartamentos liberados após a deportação de judeus.

Um museu dentro da estação de metrô Gesundbrunnen no norte de Berlim explora a ideologia e as consequências da não-realizada "Germania" de Hitler, desde o barulho das composições de metrô que passam através de túneis adjacentes.

"Não se trata da "Germania" como o hobby de um ditador", disse a curadora da exposição, Gernot Schaulinski. "É sobre as intenções de um projeto como este, a ideologia por trás dele, e aqueles que sofreram por causa disso."

Um mapa gigante mostra planos para um magnífico boulevard, com sete quilômetros de comprimento e 120 metros de largura, que seria ladeado por imponentes edifícios que celebrariam o prestígio nazista.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um grande salão com 320 metros de altura deveria ficar no final da avenida, superando o Reichstag vizinho. Coroado com uma lâmpada de vidro de 40 metros, o seu telhado de cobre verde com uma abertura na parte superior foi inspirado no Panteão de Roma.

Os detalhes da exposição mostram como Speer, que foi preso por seu papel no Terceiro Reich até 1966, trabalhou em estreita colaboração com os nazistas sêniores e contribuiu diretamente para o terror dos campos de extermínio.

Speer ordenou despejos nas zonas de demolição para que os edifícios pudessem ser concluídos rapidamente logo que a Alemanha vencesse a guerra. Moradores "arianos" foram forçados a se mudar para 24.000 apartamentos anteriormente ocupados por judeus de Berlim.

Speer trabalhou com nazistas proeminentes Reinhard Heydrich e Joseph Goebbels para coordenar as deportações em massa de Berlim, que aconteceram em outubro de 1941.

Em 1942, ele apoiou a expansão do campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau como um destino para os deportados. Um diagrama desenhado por prisioneiro Rudolf Kauer mostra o alargamento previsto no "programa especial do Professor Speer".

Para atender a demanda por materiais de construção para "Germania", Hitler, Speer e o comandante militar Himmler concordaram em usar prisioneiros dos campos de concentração como mão-de-obra. O SS construiu uma das maiores olarias do mundo em Oranienburg, acampamento perto de Berlim, onde muitos presos foram assassinados ou morreram por causa do trabalho.

(Reportagem de Helen Cahill)