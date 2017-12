Exposição em SP traz imagens inéditas do cinema O fãs de cinema estão rindo à toa. Como parte das comemorações dos 90 anos da United Artists, fundada em 1919 por Mary Pickford, Charles Chaplin, Douglas Fairbanks e DW Griffith, a MGM e a Fox Home Entertainment estão com uma exposição coordenada pelo crítico de cinema Rubens Ewald Filho na Reserva Cultural, até o dia 25 de fevereiro. São 33 fotografias que contam a história do estúdio e relembram, em várias situações, cenas, diretores e atores que marcaram época. ''United Artists - 90 Anos de Magia no Cinema'' traz imagens dos sets de filmagem, making of, cenas e pôsteres de filmes, criação e produção, entre muitas outras que formam um acervo inédito trazido pela primeira vez ao Brasil. O estúdio é responsável por criar alguns dos melhores filmes de todos os tempos, como O Último Tango em Paris, New York New York, Rocky, A Pantera Cor de Rosa e James Bond. Fazem parte também do catálogo da UA títulos como Touro Indomável, Amor Sublime Amor, Noivo Neurótico Noiva Nervosa, Perdidos na Noite, Quanto Mais Quente Melhor e Rain Man. No total, são mais de mil longas e mais de 80 clássicos ganhadores do Oscar. A United Artists completa 90 anos só em 2009, mas desde já vários lugares do mundo vêm realizando diversas atividades para celebrar. No Brasil, além da exposição, fazem parte da programação mostras de filmes, palestras, debates, oficinas de cinema entre várias outras ações que serão desenvolvidas ao longo do ano de 2008. Também como parte da festa, a Fox Home Entertainment trará de volta às lojas de todo o País 76 dos mais importantes filmes da UA, todos por R$ 19,90. Eles voltam em DVD em três edições, uma a cada trimestre. Todos eles estarão disponíveis ao consumidor em embalagens comemorativas aos 90 anos. As informações são do Jornal da Tarde United Artists - 90 Anos de Magia no Cinema. Até o dia 25 de fevereiro, na Reserva Cultural. Avenida Paulista, 900, São Paulo. Tel.: (011) 3287-3529. Das 10h às 22h. Preço: Grátis.