Exposição em SP homenageia o escritor José Saramago

Vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1998, o escritor português José Saramago escolheu o Brasil para o lançamento mundial de sua mais recente obra A Viagem do Elefante. Mais do que isso: é aqui também que entra em cartaz, a partir de sábado, 29, no Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo, uma exposição em sua homenagem, que apresenta cerca de 500 documentos originais, entre obras inéditas, primeiras edições, manuscritos, notas pessoais, fotografias e vídeos dedicados à sua vida e obra. José Saramago: Consistência dos Sonhos - que já passou por pela ilha Lanzarote, nas Ilhas Canárias, e por Lisboa - celebra o aniversário do escritor, que enfrentou graves problemas de saúde pouco antes de completar 86 anos no último dia 16. Sob curadoria do português Fernando Gómez Aguilera, da Fundação César Manrique, a mostra foi organizada em três grandes núcleos. No mais interativo, há quatro instalações desenvolvidas pelo artista escocês Charles Sandison. A partir de programas de computador criados especialmente para as obras, o artista gera projeções sobre as paredes dos livros Jangada de Pedra, Todos os Nomes, Manual de Pintura e Caligrafia e Hermes. As informações são do Jornal da Tarde.