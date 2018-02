Exposição em NY recupera filmes de Gordon Matta-Clark Quando mencionamos o nome Gordon Matta-Clark, a primeira imagem que pode ser evocada é a do artista com formação de arquiteto que fazia cortes em edifícios dilapidados. O fato é que Matta-Clark, um pioneiro da exploração de múltiplas mídias, deixou uma obra em desenho, fotografia, escultura e, como destaca uma exposição em Manhattan, filmes. Gordon Matta-Clark, Above and Below reexamina a importância dos filmes no período final de uma carreira de apenas 10 anos. Mais do que a natureza efêmera de suas intervenções, a vida encurtada tragicamente por um câncer, aos 35 anos, deve ter contribuído para a memória fragmentada da obra de Matta-Clark.