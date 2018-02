Exposição em NY descortina última década de Warhol Mais do que nunca o estúdio de Andy Warhol (1928-1987) mereceu ser chamado The Factory (a fábrica) nos últimos dez anos de vida dele. Com diversos projetos empresariais e artísticos ao mesmo tempo - edição da revista Interview, produção de filmes experimentais e programas para TV, publicação de livros e encomendas incontáveis de quadros -, aquela foi sua década mais produtiva. Estima-se que ele tenha criado em torno de 3.500 quadros naquele período, no qual se destaca a volta do rei da impressão em silk screen à pintura com tinta e pincel.