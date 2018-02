Exposição em Nova York traz destroços e fotos de 11 de setembro Uma nova exposição sobre o 11 de setembro não perde tempo: já na entrada da galeria, prende a atenção dos visitantes com duas portas de carro de bombeiros e um pedaço de trem de pouso. Os itens tirados dos destroços da catástrofe são acompanhados por 1.500 fotos e depoimentos filmados de sobreviventes, oferecendo maneiras de recordar um acontecimento que ainda está marcado com força na cabeça dos nova-iorquinos. A exposição da Sociedade Histórica de Nova York, "here is new york: remembering 9/11", será aberta na terça-feira, no sexto aniversário dos ataques de 11 de setembro de 2001, e ficará até o final do ano. A mostra acontece separadamente da cerimônia oficial, que será mais comedida que a do ano passado, que teve a presença do presidente George W. Bush. Este ano, o evento principal será realizado fora do local do World Trade Center, pela primeira vez, devido à construção que está sendo erguida no local. Mas muitas pessoas não querem se desfazer das memórias. "As pessoas estão se esquecendo do 11 de setembro, e eu tenho a impressão de que vai acontecer de novo, que haverá outro ataque", disse Joanne Capestro, que escapou do 87o andar da torre norte do World Trade Center e é vista nos depoimentos em vídeo. "Esta exposição me dá uma sensação de cura", afirmou. "Este ano será o primeiro em que eu vou voltar a trabalhar no dia 11." Alguns itens parecem obras expostas num museu de arte moderna: uma viga mestre retorcida, um pedaço de fachada dobrado, uma persiana mutilada. Stephen Edidin, curador da exposição ao lado de Marilyn Kushner, declarou que todos os destroços carregam peso emocional, mas não são obras de arte. "Vivemos num período de modernismo em que as pessoas vêem objetos abstratos e os reconhecem como esculturas. O mérito artístico nos atrai, mas o que há aqui não é uma obra de arte. É outra coisa, e torna-se ainda mais poderosa", afirmou Edidin.