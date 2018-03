Exposição em Londres traz retratos de Bob Dylan

Um dos maiores ícones da música pop do século 20, o cantor e compositor norte-americano Bob Dylan é tema de uma exposição que abre para o público no próximo dia 21 de novembro na Proud Galleries, em Londres. A mostra traz retratos de Dylan feitos pelo fotógrafo e cineasta norte-americano Jerry Schatzberg. Veja também: Galeria com fotos de Dylan na exposição em Londres Amigo pessoal de Dylan, Schatzberg é responsável pela capa do aclamado disco Blonde on Blonde, de Dylan, lançado em 1966. Esta é a primeira exposição fotográfica de Schatzberg no Reino Unido. Sobre como foi a experiência de fotografar Dylan, ele afirmou: "Como objeto a ser fotografado, Dylan era o melhor. Você só aponta a câmera para ele e as coisas acontecem". Além do trabalho com Dylan, Schatzberg já publicou fotografias em revistas como Vogue, McCalls, Esquire e Glamour, além de ter feito retratos de personalidades como Roman Polanski, Fidel Castro, Milos Forman, Jimi Hendrix, Frank Zappa e os Rolling Stones. Cineasta Schatzberg também é conhecido por sua atuação no cinema, tendo dirigido filmes como Os Viciados (The Panic in Needle Park, de 1971), que tinha Al Pacino no elenco. Em 1973, ele venceu a Palma de Ouro em Cannes com o filme Espantalho (Scarecrow), com Al Pacino e Gene Hackman no elenco. A exposição Thin Wild Mercury: Photographs of Bob Dylan by Jerry Schatzberg fica em cartaz até o dia 25 de janeiro de 2009. A entrada é gratuita. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.