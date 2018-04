Exposição em Berlim analisa anti-semitismo europeu

Foi aberta na Alemanha esta semana, mais de 60 anos depois do extermínio nazista de 6 milhões de judeus, uma exposição que chama a atenção para a ascensão do anti-semitismo contemporâneo na Europa. Intitulada Anti-semitismo? Anti-sionismo? Crítica a Israel?, a exposição foi produzida pela Yad Vashem, a Autoridade para a Recordação dos Mártires e Heróis do Holocausto, em parceria com a Universidade Técnica de Berlim. O anti-semitismo é uma questão altamente polêmica na Alemanha, cujo governo vem procurando estreitar seus laços com Israel. Vários monumentos de destaque foram inaugurados nos últimos anos, incluindo um grande museu judaico e um memorial oficial ao Holocausto na capital alemã. Além do que descreve como o anti-semitismo "clássico", de base religiosa, da extrema direita cristã, a exposição aponta para o que, segundo seus organizadores, é um novo anti-semitismo ligado ao sentimento anti-Israel extremado. Boa parte da exposição, que foi inaugurada oficialmente na sede do Ministério das Relações Exteriores alemão na noite de quarta-feira, envolve trechos de notícias divulgadas pela imprensa européia. Segundo os organizadores, esses trechos contêm exemplos de anti-semitismo sob o disfarce de críticas intelectuais a Israel. "Infelizmente, em mais de uma ocasião vemos algo que começa como crítica legítima às políticas de Israel converter-se em expressão anti-semita", afirmou o presidente da Yad Vashem, Avner Shalev. A exposição diz que a hostilidade presente no mundo árabe contra Israel, há anos, agora se espelha no discurso europeu convencional. "O anti-semitismo penetrou nos círculos da esquerda liberal européia, disfarçado de crítica legítima a Israel", disse à Reuters Doron Avraham, colaborador do projeto junto à Escola Internacional de Estudos do Holocausto.