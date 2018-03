Exposição Dois Reais abre hoje no Rio

Considerava o vazio daquele espaço algo libertário, do qual usufruíam tanto crianças das favelas vizinhas quanto universitários.

Ele tinha acabado de ser convidado para expor no Paço Imperial, onde, em 2001, bem antes do reconhecimento internacional, estivera com sua primeira individual. Tão logo leu a matéria de jornal, foi ver de perto os escombros daquela "ruína natimorta", como enxerga o crítico Sergio Bruno Martins.

Ao se deparar com as cem mil toneladas de concreto prestes a serem moídas para reciclagem pela empresa Britex, sentiu-se melancólico, e pediu para que lhe cedessem uma parte, antes de tudo ser devolvido à construção civil para futuras edificações. Acabou pagando R$ 400 por três caçambas de rachão e brita, o resto do concreto, dispostos na exposição Dois Reais, a ser aberta hoje, às 18h30. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

Paço contemporâneo - Felipe Barbosa, Maria Lynch e Rosana Ricalde, entre outros, também estão em cartaz.