Exposição do Castelo Rá-Tim-Bum chega ao Rio em outubro

O Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro vai receber Castelo Rá-Tim-Bum – A Exposição entre os dias 12 de outubro e 11 de janeiro de 2016. Sucesso de público em São Paulo, a mostra levou mais de 400 mil pessoas ao Museu da Imagem e do Som (MIS) entre julho de 2014 a janeiro de 2015.

No Rio, a mostra terá entrada gratuita.

Castelo Rá-Tim-Bum – A Exposição foi concebida pela equipe do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, com apoio da TV Cultura/Fundação Padre Anchieta. Ela comemorou os vinte anos do programa da TV Cultura e tem objetos de cena, fotografias e figurinos dos personagens, que fazem uma experiência imersiva nos diversos ambientes do famoso Castelo.

CASTELO RÁ-TIM-BUM - A EXPOSIÇÃO

CCBB RIO DE JANEIRO. Rua Primeiro de Março, 66, Centro, Rio de Janeiro. (21) 3808-2020. De 12 de outubro de 2015 a 11 de janeiro de 2016. Horário: quarta a segunda, das 9h às 21 horas. Grátis.