Exposição desvenda vida na cidade em apenas 1 minuto

"A gente reclama pra caramba das cidades, mas adora", resumiu Marcelo Mazagão, curador da mostra e criador do Festival do Minuto. Para ele, a cidade é um tema apropriado para a exposição porque dá margem para várias abordagens. Quem visitar a mostra vai encontrar vídeos sobre a diversidade - pessoas, crenças, culturas - até os já conhecidos excessos - muita água, muito carro, muita gente. "É estranho, porque isso gera um certa violação de direitos, como numa guerra. Sair de casa ou ir namorar, por exemplo, acaba se tornando uma aventura", disse Mazagão.

Os vídeos em exposição no Masp foram selecionados no acervo do Festival do Minuto, que promove os curtas de 60 segundos há quase 20 anos e mantém vídeos de cineastas conhecidos por seus longas-metragens também, como os diretores Fernando Meirelles, Beto Brant e Tata Amaral. Todos os vídeos também podem ser vistos no site www.festivaldominuto.com.br.

Nas próximas semanas, além das produções do acervo, outros vídeos vão se somar à mostra. O público está convidado a enviar seus próprios trabalhos para a exposição, por meio do site, como uma resposta aos vídeos em exibição. "É pra se inspirar na mostra e depois enviar uma contribuição para discutir a questão das cidades", explicou Mazagão. O material deve ter duração máxima de um minuto, incluindo créditos, e será analisado pela curadoria do festival. Os melhores serão incluídos semanalmente na exposição, num monitor destacado. Ao fim da mostra, o melhor será premiado com R$ 2 mil.

O minuto e a cidade - Festival do Minuto: a resposta

Masp: Avenida Paulista, 1578 - Cerqueira César, São Paulo

Telefone: 3251-5644

Data: de 11 de março a 9 de maio

Horários: de terças a domingos e feriados, das 11h às 18h. Às quintas das 11h às 20h

Ingressos: R$ 15,00. Estudantes: R$ 7,00. Gratuito até 10 anos e acima de 60 anos. Às terças-feiras a entrada é gratuita para todos