Exposição desvenda os mistérios de Marilyn Monroe "Devo ser ela agora?", pergunta a moça, na iminência de ser atacada pelos flashes de uma pequena multidão de fotógrafos. "Ela quem?", rebate seu assistente. "Marilyn", responde Norma, que, pensa rápido e, imediatamente incorpora o personagem que a levou ao estrelato e vira Marilyn Monroe (1926-1962), um dos maiores, se não o maior, ícones do cinema de todos os tempos. Esta é só uma das cenas do filme Sete Dias com Marilyn, que tem estreia prevista para o dia 23 no Brasil, mas resume perfeitamente um dos grandes dilemas, e mistérios, sobre a vida de Norma Jeane Mortensen: em que ponto exatamente Norma saía de cena para que Marilyn Monroe brilhasse?